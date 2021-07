Západočeský lázeňský trojúhelník se dostal na seznam UNESCO

Radost starostů i ministerstva

„Projekt je vynikajícím příkladem mezinárodní spolupráce resortů a institucí a odborníků v sedmi zemích Evropy. Velmi si vážím podpory starostů a primátorů dotyčných měst, kteří neúnavně tento projekt podporovali i finančně zajišťovali po dlouhou dobu jeho náročné přípravy,“ komentoval rozhodnutí výboru UNESCO ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Jsem hrdý, že se Česká republika stala koordinátorem celého projektu a dovedla jej úspěšně k zápisu jako lídr zúčastněných evropských zemí.“

„Byl to dlouhý proces, který trval déle než deset let. UNESCO je obrovská značka a velký závazek, který nám říká, že to, co máme, musíme chránit a zachovat pro budoucí generace. Bude to mít ekonomické přínosy. Těšíme se na to, že to pro nás bude nový start a nový začátek,“ komentovala zápis primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Novou dynamiku v ocenění spatřuje i starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti). „Nechceme podporovat jednodenní turistiku, lázeňský pobyt je dlouhodobý prožitek. Aby někdo docenil, co lázně přinášejí, potřebujeme, aby k nám jezdil aspoň na dva týdny,“ uvedl. Očekává, že do obecného povědomí se nové české památky dostanou zhruba za dva roky. Jako výhodu vnímá to, že jsou lázeňská města již nyní na turisty zvyklá a umí s nimi pracovat.

„Jsme světově ohodnocení a byl jsem překvapen, jak lehce jsme prošli,“ dodává starosta Františkových Lázní Jan Kuchař (Pro Zdraví a Sport). Přínos zápisu na seznam UNESCO se podle něj projeví v turistické návštěvnosti, zájmu o místní lázeňství i širším městském byznysu.