O komunistech věděl málo, vysvětlil Stříž nástup k prokuratuře před Listopadem. Odpovědnost však přijímá

V kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu Čapího hnízda policie na konci května navrhla obžalovat Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Mayerovou z poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch se teď zabývá tím, zda podá obžalobu, zastaví trestní stíhání nebo věc vyřídí jinak. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem projektu dělo cokoli nezákonného.

Kauza Čapího hnízda nechává Stříže jinak chladným, i když čistě teoreticky by v ní mohl rozhodovat. Nyní ji posuzuje Městské státní zastupitelství v Praze. „Pochopitelně o tom vím a vůbec si to nepřipouštím, mám k tomu profesionální přístup a je mi jedno, jestli člověk, se kterým hovořím, je shodou okolností premiérem a stíhanou osobou,“ hodnotí Stříž.

„O tu funkci jsem nijak neusiloval, nestál jsem o ni, pana premiéra jsem navštívil na jeho vlastní žádost, abych se mu představil. Bavili jsme se v obecné rovině, o přesvědčování nebyla řeč,“ popisuje setkání s Babišem nový nejvyšší státní zástupce Stříž. Premiér přitom ještě na konci června připouštěl, že by ho vybírala až další vláda.

Na otázku, zda je ve veřejném zájmu, aby státní zastupitelství o kauze rozhodlo před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny, Stříž nechtěl odpovědět. „Touto odpovědí už bych napovídal dozorovému státnímu zástupci, jak a kdy má rozhodnout,“ myslí si. Čapí hnízdo je podle Stříže nepochybně složitá kauza. „V té věci byla vyžadována celá řada právních pomocí z ciziny, a to je prvek, který výrazně zpomaluje trestní řízení,“ dodal.

Rezignace Pavla Zemana

Odchod svého předchůdce Pavla Zemana nechce Stříž příliš rozebírat, stál za ním podle něj osobní spor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). Zeman zůstal na Nejvyšším státním zastupitelství a Stříž je tedy v podstatě jeho nadřízeným. „Předali jsme si funkci, spoléhám na to, že mi i teď s lecčím poradí, třeba organizačního charakteru. On mi do toho ale mluvit nebude, známe se víc než deset let,“ popisuje Stříž.

„Pokoušel jsem se mu rezignaci rozmluvit, ale viděl jsem, že jeho rozhodnutí je hluboce vnitřní, definitivní a do jisté míry mu rozumím,“ komentuje rezignaci svého kolegy. Svoje působení ve funkci Stříž spojuje s existencí a působností nového zákona o státním zastupitelství. Chtěl by, aby byly zavedeny mandáty státních zástupců stejně jako u soudců a výběrová řízení.

Jedním z jeho cílů je také zvýšit odpovědnost státních zástupců za jejich postupy. Měli by podle něj být schopni svoje činy a rozhodnutí veřejně vysvětlit. Chtěl by, aby státní zástupci méně směřovali případy k soudu a více hledali alternativní řešení. „Už je vidět posun, už Pavel Zeman se snažil, aby státní zástupci navrhovali méně trestů odnětí svobody,“ reaguje.