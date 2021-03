Ministerstvo mělo vydat zprávu vyšetřovatelů o Čapím hnízdě, rozhodl soud

Podle městského soudu to bylo špatně. Rozhodnutí ministerstva financí zrušil a vrátil k novému projednání.

Závěrečnou zprávu poslal ministerstvu financí, které z ní v lednu následujícího roku zveřejnilo tři odstavce. Když organizace Kverulant žádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím o celé její znění, ministerstvo to odmítlo, s argumentem, že nechtělo narušit české trestní řízení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, jehož vlastníkem tehdy byl nynější premiér Andrej Babiš (ANO). V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.