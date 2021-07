Opravy D1 skončí včas, tvrdí vládní poslanec. Podle Jurečky ale na úkor kvality

Marian Jurečka zdůraznil, že na cestách mezi Poslaneckou sněmovnou a Přerovskem, kde žije, jezdí po D1 minimálně dvakrát týdně a nemá z nynějšího jejího stavu pocit, že by za tři měsíce měla být z Benešovska na Brněnsko průjezdná bez omezení.

„Nejsem si jist, jestli se to stihne. Byl bych velmi rád, aby to nebylo, jako když se končila pětiletka – že se to musí stůj co stůj k tomu datu dokončit. Chci, aby to nebylo na úkor bezpečnosti a kvality. U mostů je evidentní, že se to nestihne. Myslím, že po těch deseti letech už je jedno, jestli to bude v září, nebo v listopadu, ale ať to není na úkor kvalitní práce nebo bezpečnosti lidí, kteří by potom nějaké věci dodělávali až za provozu,“ poznamenal.

Volby každopádně mohou vést k výměně na postu ministra dopravy a možná i financí. Budoucí šéfové obou resortů se budou muset vyrovnat i s tím, že dopravní stavby, které by měly po dokončení velké opravy D1 následovat, významně zdraží kvůli dražšímu materiálu.

„Asi se budeme potýkat s tím, že v příštích letech bude problém stavby ufinancovat. Už dnes odborníci říkají, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který se plánuje na příští rok, nebude stačit na to, aby se mohly začít stavět nové úseky. Vypadá to, že bude stačit jenom na to, aby se pokračovalo v rozestavěných,“ avizoval Jurečka.