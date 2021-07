Soud poslal do vazby muže obviněného ze střelby na úřadu práce

Soud v pátek poslal do vazby šestašedesátiletého muže, kterého policie viní z vraždy zaměstnankyně úřadu práce a z dalších trestných činů. Panují obavy, že by muž na svobodě pokračoval v trestné činnosti nebo že by utekl. Po skončení vazebního zasedání to řekla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.