Muže, který v Praze zastřelil úřednici, vyslechla policie. Vyrobil si brokovnici a plánoval další činy

Postřelená úřednice v nemocnici vážným zraněním podlehla. Podle policistů ji muž v roce 2016 písemně urážel a vyhrožoval, když mu byla zamítnuta žádost o podporu v nezaměstnanosti. „Do současné doby, tedy téměř celých pět let, nemáme informaci o tom, že by se poškozená v této souvislosti opětovně obrátila na policii, s tím, že by jí podezřelý znovu kontaktoval, nebo jakkoliv atakoval,“ uvedl mluvčí.

Kriminalisté, kteří muže zadrželi v úterý odpoledne v Palackého ulici v centru Prahy, po něm pátrali už v souvislosti s poleptáním ženy neznámou látkou. Podle informací médií šlo o bývalou kolegyni a incident se odehrál na parkovišti před budovou Aera Vodochody v Odoleně Vodě, kde dříve pracoval jako konstruktér.

Zřejmě si tak vyřizoval účty kvůli ztrátě zaměstnání. Firma se s ním v minulosti úspěšně soudila kvůli tomu, že ji na internetu urážel a pomlouval její vedení. Server iDNES.cz loni uvedl, že soud muži toto počínání zakázal a nařídil mu, aby bývalého zaměstnavatele odškodnil jedním milionem korun. Podle serveru se mužovou psychikou zabývali v roce 2016 znalci se závěrem, že má poruchu osobnosti, ale není duševně nemocný a jeho agresivita je pouze verbální.

Muže zadrželi kriminalisté z Prahy I v Palackého ulici a následně eskortovali na policejní oddělení. Všem médiím a občanům děkujeme za spolupráci! pic.twitter.com/hi9HLAPG97 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

V souvislosti s pátráním policisté vstoupili o víkendu do bytu v pražské Libni. Na dveřích měl nainstalovaný nástražný střelný systém a při vstupu si jeden ze zasahujících policistů poškodil sluch. Tento čin policisté podle Daňka nejprve posuzovali jako nedovolené ozbrojování, později jej ale překvalifikovali na trestný čin vražda ve stádiu pokusu. „Jen díky takticky správnému postupu policistů v bytě při jeho prohlídce nepřišel nikdo k vážné újmě nebo smrti,“ napsal Daněk.

Úřednické odbory volají po ochraně

Na úterní tragickou událost reagoval Odborový svaz státních orgánů a organizací. K ukotvení ochrany pracovníků úřadů v legislativě vyzvali odboráři v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už řekla, že její resort udělá vše pro vyšší bezpečnost svých pracovníků.

„Odborový svaz již dlouhodobě na rizikové faktory upozorňuje, zejména u přepážkových úředníků,“ uvedl předák úřednických odborů Pavel Bednář. Zmínil, že výpadům nečelí jen úředníci ve státní službě. Terčem bývají třeba i pracovníci radnic při vyřizování přestupků.

Svaz připomněl, že při sjednávání kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2019 navrhovali odboráři ustanovení o povinnosti zajistit pracovníkům bezpečnost kvůli možnému ohrožení zdraví a života. Usilovaly mimo jiné o to, aby resorty a úřady uhradily napadeným státním zaměstnancům případně právní pomoc či je zastupovaly u soudů, a to v případech fyzických i slovních útoků, upřesnil svaz. Podle něj tehdy zástupci ministerstev práce a vnitra sdělili, že se ustanovení na ochranu úředníků dostanou do novel. „Dodnes se v této věci bohužel nic hmatatelného nestalo,“ uvedl Bednář.

Odborový svaz zastupuje zaměstnance úřadů práce, finančních úřadů, sociální správy či katastrálních úřadů. Na ohrožení pracovníků a výpady vůči nim si odbory i úřady stěžují dlouhodobě.