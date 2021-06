Během léta roušky nebo respirátory zůstanou, říká hlavní hygienička Svrčinová

„Budeme muset asi zapomenout na to, že bychom úplně sundali ochranu úst a nosu ve vnitřních prostorách. V těch místech, kde dochází k velké kumulaci osob, určitě roušky nebo respirátory zůstanou,“ uvedla Svrčinová.

Nový školní rok

Jak bude vypadat návrat dětí v září do škol, o tom budou odborníci rozhodovat v polovině srpna. „Pokud bude klidná epidemiologická situace, tak budeme doporučovat roušky po návratu dětí do škol. Prosazovali bychom je pouze ve společných prostorách, v šatnách, na chodbách. Pokud ovšem bude epidemiologická situace špatná, budeme muset zvážit nošení i během výuky,“ konstatovala Svrčinová.

Podle ní ale budou muset odborníci v takovém případě také zvážit, zda bude nutné, aby roušky měli například menší žáci, protože hlavně oni potřebují vidět i na ústa učitele během výuky.

Ještě do konce měsíce by mělo ministerstvo zdravotnictví kabinetu navrhnout plán na testování školáků. Svrčinová v této souvislosti uvedla , že se uvažuje o možnosti antigenních a PCR testů. Zmínila také očkování pro děti od 12. let od července. Podle ní se nemají rodiče čeho obávat.

Mutace

Už teďka se v Česku objevily nové mutace koronaviru. Hygienici varují před nakažlivější indickou mutací, známou jako delta. „Samozřejmě, bojíme se rozšíření, a proto šetření těchto mutací provádí na krajských hygienických stanicích pouze epidemiologové, kteří i v případě, že se mutace prokáže zpětně, dohledávají všechny kontaky, otevírají ty případy znovu, posílají je znova na sekvenaci,“ vysvětlila Svrčinová.

Hlavní hygienička popsala, že existuje plán, pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace v Česku. Připustila plošná opatření v rámci země. „Z těch plošných nám zatím nejvíc vyplývalo omezení mobility mezi jednotlivými okresy,“ podotkla. Nevyloučila ani navýšení testů zdarma. V současnosti mají Češi hrazené ze zdravotního pojištění dva PCR a čtyři antigenní testy za měsíc.