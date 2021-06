Ve vnitřních prostorách by mohly stačit roušky, řekl Vojtěch. Omezení kvůli deltě se podle něj zatím nechystá

Ministr dodal, že v zhledem k epidemiologické situaci v Česku, by se přiklonil k variantě, že by mohla stačit chirurgická rouška, ovšem nikoli ta látková. Lidé by měli mít možnost si vybrat. „Dáme možnost mít chirurgickou roušku v těch prostorech,“ doplnil.

Válek jako problém zmínil sekvenaci vzorků v Česku. „Nejde o to, že bychom nebyli schopni sekvenovat, jde o to, že nemáme sekvenátory - přístroje, které k tomu slouží. Sekvenování provádí jenom pár pracovišť, a není důvod, si ten sekvenátor pořídit,“ uvedl. To, že se do těchto přístrojů více neinvestovalo, označil Válek za chybu.

Vojtěch uvedl, že aktuálně je možné měsíčně sekvenovat 4 a půl tisíce vzorků v rámci sítě sekvenačních center. „Minimálně na jeden kraj je jedno takové centrum. Je třeba také říci, že sekvenace je spíše až taková 'třešinka na dortu'. To, co je zásadní, je provádět diskriminační PCR (testy), a to je to, co mohou provádět prakticky všechny laboratoře, nebo většina,“ řekl s tím, že tam by se už mělo ukázat, zda vzorek obsahuje nějakou variantu koronaviru.

Kubek: Jednu oslavu už jsme měli, a pak umřelo 30 tisíc lidí

Prezident České lékařské komory Milan Kubek upozornil, že i přesto, že situace je nyní příznivá, nesmí se podcenit. „Jednu oslavu vítězství na covidem jsme měli před rokem, a pak umřelo třicet tisíc lidí, to samozřejmě nesmíme opakovat, to je naprostá katastrofa,“ uvedl.

Kubek připomněl, že je zastáncem spíš přísnějších opatření proti šíření covidu. „Myslím si, že v létě o prázdninách skutečně stačí ty chirurgické roušky, ale je třeba dbát na to, aby je lidé skutečně nosili, nemůžeme mít opatření jenom na papíře,“ vyzval. Jako velmi důležité zmínil PCR testování nebo sekvenace zejména u lidí, kteří se vracejí ze zahraničí.