Od června se mění pravidla pro testování zdarma

Potvrzení o negativním testu, prodělané nemoci covid-19 nebo očkování je jednou z podmínek pro vstup do provozen nebo cestování do zahraničí. Lidé si potvrzení mohou stáhnout na internetu z Očkovacího portálu občana na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). V papírové podobě ho lze získat v očkovacím centru nebo doklad o prodělané nákaze může vystavit praktický lékař. V červnu mají lidé nárok na dva PCR testy zdarma a čtyři antigenní testy. Děti do šesti let se nemusí prokazovat nikde žádným testem.