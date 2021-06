ŽIVĚ: Sněmovna jedná o stavu legislativní nouze. Měl by urychlit schválení voleb v karanténě

Poslanecká sněmovna bude jednat o stavu legislativní nouze. Pomohl by rychleji schválit vládní novelu o zvláštních způsobech hlasování pro podzimní volby. Poslanci by se mohli zabývat také zavedením možnosti elektronické žádosti o zápis do registru vozidel nebo o zápis změn, předlohou o elektronizaci zdravotnictví a úpravami pěstounských odměn a dotací klokánkům. Před hlasováním je stále učitelská novela s uzákoněním výše platů, kterou vrátil Senát.