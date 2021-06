Nevidím problém v tom, že je Babiš beneficientem Agrofertu, řekl ministr Havlíček

V souvislosti s návrhem policie obžalovat Babiše Havlíček řekl, že to vládu neoslabuje. „Není to nic nového, opakuje se to, co zde bylo přibližně před dvěma lety. Je to věc, která se táhne pátým rokem, Čapí hnízdo se investovalo někdy před čtrnácti či patnácti lety, můžeme spekulovat, proč se to vytáhlo zrovna ve chvíli, kdy je dotyčný v politice,“ uvedl.

Podle Havlíčka je ale podstatné, že už před několika lety byl podán návrh na obžalobu asi deseti lidí. „Pak se to postupně všechno snižovalo, nakonec zůstali dva, a i to nakonec státní zástupce shodil ze stolu,“ upozornil ministr s tím, že má pocit, že kauza se vytáhne vždy před volbami. Nemyslí si však, že případ účelově vytáhla policie.

Mít benefity z Agrofertu není problém, říká Havlíček

Ve skutečnosti, že je Andrej Babiš koncovým příjemcem výhod Agrofertu, Havlíček nevidí problém. „Když někdo vstupoval do politiky, tak zde žádný zákon o střetu zájmů nebyl. Jinými slovy, kdokoli, kdo v té době podnikal, tak mohl jít do politiky,“ argumentoval vicepremiér. Připomněl, že předseda vlády vložil svá aktiva do svěřenských fondů, jak mu ukládal zákon. To, že Agrofert čerpal dotace, není podle něj nic nemorálního.