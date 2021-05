Tři týdny po první vakcíně už nebude třeba test, rozhodla vláda

Lidé mladší 40 let se zatím očkovat nemohou, a budou si proto muset častější testování zřejmě hradit, pokud budou chtít jít například do kadeřnictví nebo na koncert.

Poslední možností, jak potvrdit bezinfekčnost, je uplynutí určité doby po prodělání covidu-19, po které je podle odborníků dostatečná hladina protilátek. Nově bude tato doba 180 dní, dosud to bylo 90. Nechat se očkovat je možné už 90 dní po prodělání nemoci.

Certifikátem bude možné v Česku prokázat bezinfekčnost tam, kde to bude vyžadováno, například na hromadných kulturních či sportovních akcích, pro využívání některých služeb nebo místo testu v zaměstnání. Ministerstvo v mimořádném opatřením stanoví, kde bude využíván.

Změnou projde i zákon o ochraně veřejného zdraví a pandemický zákon, které umožní vydávání certifikátů o prodělané nákaze covidem-19 v nedávné době, negativním testu či očkování. Je třeba i pro zavedení covid pasů připravovaných Evropskou unií. Návrhy projednala vláda, sněmovna by měla zákon projednat v legislativní nouzi.

„Platí, že je možné tento certifikát získat na jedné straně systémem přes stávající systém ministerstva zdravotnictví, ale postupně bude i možnost získávání certifikátu přes CzechPointy. Přechodná doba, kdy bude možno používat oba systémy, je do konce tohoto kalendářního roku, poté by to v souladu s platnými zákony přešlo na systém CzechPointů,“ vysvětlil Arenberger.

K odložení respirátorů a roušek ve školách zatím nedojde

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová informovala o tom, že o odložení respirátorů a roušek ve školách rozhodne vláda až zhruba dva týdny po dalším rozvolnění, které přijde v pondělí 24. května.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chtěl sice původně na mimořádném jednání vlády projednat návrh na ukončení povinnosti používat ochranu dýchacích cest pro menší děti, ale Svrčinová upozornila, že je třeba vyčkat na případné dopady příchodu posledních studentů do škol.

„S rozvolňováním je potřeba postupovat pomalu, protože teprve v pondělí se do škol vrátí skupiny středoškoláků a vysokoškoláků, kteří distančně studují už od října,“ prohlásila Svrčinová.

V případě letních táborů budou podle ní platit stejná pravidla jako loni. Děti však budou muset mít navíc test nebo doklad o prodělané nemoci. O frekvenci testů, které mají hradit zdravotní pojišťovny v létě, bude vláda rozhodovat v pondělí. Jednat se bude také o zrušení povinnosti nosit roušky a respirátory během prázdnin.