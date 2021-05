Od pondělí se registrace k očkování otevře lidem nad 35 let, o dva dny později všem třicátníkům, řekl Babiš

Pětatřicátníci a starší zájemci se budou moci přihlásit o vakcínu proti covidu-19 od půlnoci z neděle na pondělí 24. května, věková skupina od 30 do 34 let od půlnoci z úterý na středu 26. května.

Pro třicátníky to bude urychlení oproti tomu, co politici dosud slibovali, na řadu měli podle slov ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) přijít 1. června se všemi ostatními. Podle Babiše stále platí, že se od začátku června budou moci registrovat všichni zbývající zájemci nad 16 let.

Vláda podle něj také připravuje mediální kampaň na podporu očkování cílenou na mladší lidi. „Oslovili jsme významné osobnosti, sportovce a připravuje se to, abychom to načasovali, kdy už skutečně se dostaneme do fáze, že budou vakcíny,“ uvedl.