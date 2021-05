Letní scény otevírají. Může se hrát i koncertovat venku, divadla hledí k červnu

Minulý týden někteří divadelníci a pořadatelé festivalů v reakci na rozhodnutí vlády zprostit restauratéry povinnosti kontrolovat potvrzení o jedné ze tří uvedených podmínek uvedli, že požadují totéž. Tedy přenést povinnost na návštěvníky. Divadla očekávají, zda budou moci od příštího týdne přivítat v hledištích první diváky, velká část scén však čeká až na červen.

„My budeme otevírat a začneme hrát 14. června. Je moc hezké, že ve vládě někdo něco vykřikne, ale my se na to musíme nachystat. Musíme prodat vstupenky a mít diváky, kteří se budou postupně do divadla učit chodit,“ sdělil režisér a dramatik David Drábek z Městských divadel pražských, která v červnu uvedou šest premiér.

V pondělí 14. června plánují začít na kapacitě 50 procent, od 1. července na kapacitě 70 procent, a od 1. srpna na kapacitě 80 procent diváků. Sám Drábek má prý „u ledu“ premiéry Petr Pan a Kanibalky 2, které čekají na uvedení.

To, že kultura otevírá až mezi posledními odvětvími, je podle něj vypovídající. Kultura a školství podle něj nejsou silové oblasti, byly jako první zavřené a poslední otevřené, i když ochota dodržovat opatření byla silná. „Dříve můžete jít na zahrádku restaurace než na střední školu,“ kritizoval.