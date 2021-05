Smí se na pivo i na Shakespeara, zatím však jen ven. Na prvním stupni zcela končí rotační výuka

A co přináší onen čtvrtý balíček? Podle původní tabulky měl obsahovat venkovní divadelní představení a koncerty, prohlídky hradů a zámků, restaurační zahrádky, hotely a penziony, sportování venku ve dvacetičlenných skupinách a uvnitř v režimu jeden na jednoho, otevření sportu pro diváky a umožnění 30 osob uvnitř a 50 venku na svatbách a pohřbech.

Některé kroky ve skutečnosti učinila vláda již dříve, s jinými ještě váhá. Zůstávají uzavřené hotely, otevírají se zahrádky restaurací, otevřeno mohou mít pouze od 6 hodin do 21:59. Kdo na zahrádku přijde, musí být schopen prokázat, že podstoupil test na koronavirus s negativním výsledkem, z jednání vlády a restauratérů ale vyplynulo, že testy nebude kontrolovat personál restaurace, nýbrž jen namátkově policie či hygienici. Testy – které mohou být PCR i antigenní – nejsou povinné pro děti do šesti let.

V restauracích si mohou sednout ke stolu nanejvýš čtyři lidé s výjimkou členů jedné domácnosti, mezi zákazníky u jednotlivých stolů musí být alespoň 1,5 metru, zároveň musí být odstup 1,5 metru – anebo pevná překážka – mezi stoly a lidmi procházejícími kolem zahrádky. V restauracích, respektive na jejich nově otevřených zahrádkách je zakázán tanec a živá hudba.