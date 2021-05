Kultura rozvolňuje. Chinaski hráli pokusný koncert, Národní divadlo zajímá, co bude na podzim

Bez omezení kapacity by se kulturní akce mohly konat až od 1. září s tím, že podle vývoje epidemické situace by se mohly akce omezit na lokální úrovni.

Od 1. července a s incidencí 50 nakažených na 100 tisíc lidí by se mohlo venkovní akce zúčastnit až 5000 lidí, uvnitř 2000. Od téhož data by měla přestat platit povinnost evidence návštěvníků.

Další rozvolnění navrhuje vláda od 14. června při incidenci 75 nakažených týdně na 100 tisíc lidí. Mohly by se konat akce s maximální účastí 2000 lidí venku a 1000 uvnitř s tím, že kapacita vnitřních prostor by mohla být stále využitá jen na 50 procent a diváci akcí venku i uvnitř by měli mít ochranu dýchacích cest.

„Pilotní projekty jsou snahou ukázat, že to jde, že není třeba se bát. A tady si ověříme, že to dokážeme udělat, aniž by se někdo nakazil,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Vzhledem k situaci, kdy virus tady velmi oslabuje, tak si myslím, že je veliká šance, že se ukáže, že je to skutečně bezpečné,“ dodal.

Chinaski hráli pokusně, Pražskému jaru nestačí přísliby

Postupné rozvolňování se dotkne například aktuálního ročníku Pražského jara. Ten začíná sice 12. května, končí ale až začátkem června, takže část programu odehraje v uvolněnějším režimu. 76. ročník všechny koncerty vysílá on-line, s testovaným obecenstvem v publiku smí uvést jen čtyři výjimky. Další alternativu s živým publikem, pokud by to rozvolnění před koncem května dovolilo, neplánuje.

„Přislíbené rozvolňování je pro nás, kteří pracujeme v uzavřených prostorách, ať už koncertních sálech, nebo divadlech, stále jenom příslibem. A slovo ,příslib' nemá u nás historicky dobré konotace. Uvidíme, co se stane, protože příslib musí být změněn v přesně definované podmínky, a to se zatím nestalo,“ vysvětlil ředitel festivalu Roman Bělor.

S povolenou výjimkou se před testovanými diváky v úterý odehrál také koncert Šance pro kulturu. „Pilotní projekt“ si mohla vyzkoušet kapela Chinaski nebo houslista Pavel Šporcl. „Potřebujeme hrát a lidé potřebují kulturu,“ domnívá se frontman skupiny Michal Malátný, „a tohle je cesta. Koncert měl ukázat, že pokud se dodrží všechna pravidla, je možné kulturní akce pořádat.“