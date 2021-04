Omezit setkávání pandemickým zákonem lze, říká Arenberger. Že to nejde, ví vláda od začátku, reaguje Válek

Válek jako lékař říká, že v ampuli část látky zůstane vždy, ale rozhodně nikdy nejde takto získat navíc třetinu. „U vakcín Pfizer se z té lahvičky dá vzít sedm dávek, to vím naprosto jistě, tipoval bych to tak u šedesáti procent lahviček,“ popisuje Válek zkušenosti z terénu.

Ministerstvo zdravotnictví v otevřených datech zveřejňuje i spotřebované ampule a z údajů vyplývá, že čeští zdravotníci jsou schopní z jedné získat 13 až 14 dávek vakcín Moderny a AstraZenecy a sedm až osm dávek Pfizeru. To by znamenalo, že producenti přidávají i víc než třetinu nad požadované minimální množství.

„Každé opatření by mělo být prováděno tak, aby se dalo vyhodnotit, jestli má, nebo nemá dopad. Tím, že děláme opatření v balíku, tak je nejsme schopni jednotlivě vyhodnotit,“ říká Válek a kritizuje vládní politiku. Kromě epidemiologického aspektu opatření apeluje také na hodnocení toho ekonomického a především psychologického, jak velká je šance, že opatření bude dodržováno.

Válek si také myslí, že vláda by měla dělat opatření specificky podle epidemické situace v jednotlivých okresech. „Hlavně není možné, aby názor jednoho sebechytřejšího epidemiologa byl svatý grál, podle kterého se řídí opatření, a ten se měnil co tři měsíce podle změn komisí na ministerstvu,“ hodnotí Válek.

Vyjednávání o Sputniku

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí odletí do Moskvy a bude tam jednat o případných dodávkách Sputniku V po jeho schválení evropskou lékovou agenturou. Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu má ale výhrady. „My už máme přislíbených 300 tisíc dávek, to bylo veřejné prohlášení ruské strany, takže by asi stačilo zatelefonovat a objednat letadlo,“ reaguje Arenberger.

Nechce ale hodnotit další důvody cesty. Zmiňuje, že by měly být známé všechny podklady k vakcíně. „Netuším, jaký je důvod té plánované cesty, vím, co pan vicepremiér říká, ale jsem zvyklý z parlamentu, že to, co říkají jednotliví ministři, není pravda, takže těžko říct, proč jede do Ruska,“ reaguje a uzavírá Válek.