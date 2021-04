Arenberger slíbil otevřenou komunikaci, očkovat chce 140 tisíc lidí denně. Sputnik V by mohl jít do klinických zkoušek

Do čela ministerstva zdravotnictví nastoupil Petr Arenberger (za ANO). Má před sebou nanejvýš půl roku do konce volebního období současné vlády a zároveň přichází v době, kdy platí rozsáhlé restrikce kvůli šíření koronaviru. Po svém uvedení do funkce slíbil co nejvíce otevřenou komunikaci ze strany jeho úřadu, za zásadní považuje urychlit očkování, cílem je podat vakcínu 140 tisícům lidí denně. Zabývat se chce i budoucím financováním zdravotní péče, jehož jediným zdrojem by podle Arenbergera nemuselo být jen zdravotní pojištění.