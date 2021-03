Exministryně Valachová chce vést ČSSD. Strana musí zvednout hlavu, říká

Valachová považuje za nutný návrat dětí do škol. Pokud nezačne s koncem nynějšího nouzového stavu, není ochotna hlasovat pro jakákoliv plošná opatření, řekla v Interview ČT24. „Roční výpadek má dopad nejen na znalosti, ale i na psychický stav dětí,“ podotýká a doplňuje, že o návratu dětí do lavic 12. dubna začíná pochybovat.

Do povolební koalice by dle svých slov nevstoupila s ideovými soupeři jako ODS či TOP 09. „S hnutím ANO vládneme v tuto chvíli tak, že jsme ve vládě a nevládneme,“ konstatovala s tím, že chce, aby sociální demokraté vstoupili do nové éry.

Po ministru školství Robertu Plagovi (za ANO) požaduje komplexní plán, rozvoz testů a respirátorů podle Valachové nestačí. „Nařídili jsme ministerstvu školství, aby nám tento plán okamžitě předložilo,“ uvedla za sněmovní školský výbor. Věří, že Plaga jej předloží ve čtvrtek, v opačném případě chce oslovit premiéra Andreje Babiše (ANO). „Pokud nám ministr informace nedává, my nemůžeme pracovat,“ doplňuje.

Děti by se měly testovat doma, míní Valachová

Poslankyně koaliční ČSSD chce od Plagy také vědět, jak je jeho resort připraven na případné opětovné zavření škol v případě zhoršení epidemické situace, zejména s ohledem na podmínky distančního vzdělávání. Zdůrazňuje, že ani po roce pandemie řada škol nemá vybavení pro dálkovou výuku. Upozorňuje také, že kvůli absenci plánů nejsou přednostně očkováni někteří učitelé.

Děti by se po návratu do škol měly testovat dvakrát týdně, domnívá se Valachová. Upřednostňovala by podle svých slov samotestování doma, nikoliv ve školách, jak navrhuje ministerstvo. „Hodně věcí, které jsou spojeny s obavami učitelů a rodičů, by odpadlo,“ zdůvodňuje a poukazuje na pozitivní zkušenosti z Rakouska.

Valachová je přesvědčena, že ministerstvo musí upravit maturity, dosavadní změny považuje za kosmetické. Zároveň předesílá, že případnou úřední maturitu, o níž hovořil premiér Babiš (ANO), považuje za předčasnou. Pokud se ale ukáže, že resort školství neupravuje maturity dostatečně, nemůže vyloučit, že zjednodušení maturity nakonec podpoří, avizuje.