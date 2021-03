Podoba maturity by se mohla řídit podle toho, jestli chce student na vysokou, navrhuje Babiš

Letošní maturita by mohla být kvůli epidemii koronaviru klasická pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí zejména pro studenty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce. Na Twitteru to navrhl premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že tyto tři typy hodlá vnést do debaty o podobě letošních zkoušek. Ve středu o nich bude jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).