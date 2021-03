Dukovany: Bartuška sepsul Havlíčka za dotazník pro Rosatom

Příprava plánovaného tendru je podle něj dlouhodobě jasná. Skupina ČEZ už pět let s vybranými firmami komunikuje a má všechny potřebné informace. „Představa, že teď pošlete dotazník a oni vám poskytnou nějaké další informace nad rámec toho, co se řeklo během těch pěti let, je pozoruhodná,“ komentuje zaslání bezpečnostního dotazníku zmocněnec ministerstva zahraničí.

„Naše bezpečnostní skupina vydala před třemi lety zprávu, která jasně říká, se kterými zeměmi bychom jako stát neměli stavět nové jaderné bloky. Jde o akceptovaný materiál, který dokonce sama vláda dvakrát schválila. To, co říkám, je de facto postoj vlády,“ zdůraznil Bartuška.

Zásadní je politická shoda

Na otázku, zdali je vůbec český stát schopný dokončit tak náročný a ambiciózní projekt, Bartuška odpověděl poněkud sarkasticky. „Když jsem končil jako vládní zmocněnec pro Temelín, tak jsem do závěrečné zprávy pro vládu napsal, že nevěřím na jaderný projekt v zemi, která není schopná postavit dálniční síť a rychlovlaky do Berlína či Mnichova.“ I tak ale věří, že se nové bloky postaví.

Podle zmocněnce zásadně chybí shoda hlavních politických stran na tom, s kým se dostavba má smlouvat. „Je to projekt na dvacet let, minimálně na pět vlád. Když máte velké politické strany, které se navzájem hádají o tom, co je a není přípustné, to je přesně špatně. To je způsob, jak v této zemi zabijete jádro na desetiletí dopředu,“ varuje.

Politická shoda musí podle něj přijít jako první, pak až se můžou podnikat další kroky. I přes nadcházející volby a vyhrocenou politickou situaci doufá, že zájem země bude nad zájmem politických stran.