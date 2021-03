Komunisté budou nejspíše proti delšímu nouzovému stavu, oznámil Filip po jednání na Hradě

Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu v pondělí, chce dalších 30 dní. To opozice odmítá, strany jsou vesměs skeptické vůči jakémukoli prodloužení. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že je nouzový stav nutný k udržení zákazu pohybu mezi okresy, ale právě k němu má opozice největší výhrady.

Filip s prezidentem jednal o postoji KSČM k vládní žádosti o delší nouzový stav a o národním plánu obnovy. „Pokud jde o nouzový stav, tak jsem pana prezidenta informoval o tom, že klub KSČM bude postupovat podle názoru výkonného výboru. Žádost vlády jsem rozeslal členům výkonného výboru, aby do čtvrtka zjistili stanovisko v krajích. Ale předpokládám, že naše stanovisko je záporné,“ uvedl.

Vojtěch Filip bude ve středu o nouzovém stavu jednat ještě s premiérem Andrejem Babišem (ANO), nepředpokládá však, že by se tím něco změnilo. Nevidí důvod k omezení pohybu zrovna na úrovni okresů. „Okres nemá žádnou správní jednotku kromě policejní a soudní, kdežto obce a kraje mají samosprávné orgány a mohou rozhodnout o řešení krizové situace,“ míní. Filip dodal, že se při debatě na Hradě nedostalo na postoj obou politiků k ministru zdravotnictví Janu Blatnému, kterého by prezident rád viděl mimo vládu, či ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD), k němuž mají výhrady jak Zeman, tak Filip.

Filip však kritizoval vládu a zejména ministra Blatného kvůli očkování. Podle předsedy KSČM je jisté, že do 30. června nebude populace proočkována proti covidu-19. „Potvrdil jsem naše stanovisko, že vláda uzavřením se do evropské skořápky v podstatě neumožnila, aby tady byl dostatek očkovacích látek, na rozdíl například od Maďarska, Rakouska nebo Itálie,“ poznamenal.

Mnoho času podle Filipa zabrala debata o národním plánu obnovy. Vláda by jej podle vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) chtěla do konce dubna poslat do Bruselu, odkud očekává nejméně 172 miliard korun na příští dva roky. Z opozice zazněly výhrady, že se o využití peněz dostatečně nediskutovalo, například podle poslance Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) je cílem vlády spíše než nastartování ekonomiky látání děr ve státním rozpočtu.