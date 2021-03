Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá v dolní komoře pro pokračování nouzového stavu dojednanou podporu. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce o tom jednat s opozicí ve středu. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) věří, že se kabinet s poslanci nakonec dohodne.

„Budeme pečlivě a trpělivě vysvětlovat,“ uvedl Hamáček k plánovaným jednáním s opozicí. Systém opatření podle něj zabírá, ovšem jako celek. „Opatření jsou navzájem provázána, když jedno vyndáme, nebude celek fungovat stále stejně,“ hájil Hamáček zejména pokračování zákazu opouštění okresů. Že okresní uzávěra není zbytečná, podle něj ukázalo to, že nejvíc se situace zlepšila v okresech, které byly uzavřeny jako první. Důkazem je podle vicepremiéra i to, že do moravských krajů nedorazila nová mutace viru s takovou intenzitou jako na západ Čech.

Prodloužení nouzového stavu navrhuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) kvůli tomu, že chce udržet přísné protiepidemické restrikce včetně zákazu cestování mezi okresy i o Velikonocích, tedy nejméně do prvního dubnového pondělí.

Čísla podle Blatného napovídají, že situace se začíná postupně lepšit. Na konci dubna by podle ministra mohlo být v nemocnicích kolem tří tisíc lidí s covidem-19, z toho 500 z nich ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče. „Pořád je to hodně. Kdybych je říkal v říjnu nebo listopadu, považovali bychom je za hrozivá,“ dodal.

Podle ministra zdravotnictví je v Česku minimálně od poloviny ledna kvůli šíření nakažlivější britské mutace „jiná“ epidemie. „Chová se jinak, je nakažlivější. Je to i vysvětlení toho, proč jsou platná ta nejpřísnější opatření,“ dodal.

Blatný trvá na tom, že Češi musejí s opatřeními počítat po několik následujících měsíců, prioritou vlády zůstává podle Blatného návrat žáků a studentů do škol.

Testování bude povinné i pro nejmenší podniky

Povinné testování se podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) od 6. dubna rozšíří o firmy do deseti zaměstnanců a živnostníky, kteří se při práci setkávají s třetími osobami. Každý týden se tak podle Schillerové testům podrobí až čtyři miliony lidí, průměrně půl milionu denně, šéfka financí to uvedla na Twitteru.

Pravidelné testování na přítomnost koronaviru tak budou každý týden absolvovat až 4 miliony občanů. Průměrně 500 tisíc denně. Plošné testování je spolu s očkováním naše hlavní jízdenka zpět do normálního života. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 22, 2021

Možnosti častějšího testování ve firmách vláda v pondělí neprojednala. S případným nařízením chce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) počkat ještě na vyhodnocení jednoho kola testů. Jde podle něho o mimořádně logisticky náročný proces a řada firem by to nezvládla. Už nyní si totiž testování rozkládají na všechny dny. S profesními svazy se poté Havlíček domluví, jak vše organizovat i s ohledem na kontrolu a kompenzace.

Podle Schillerové existují dvě varianty. Povinné testy jednou za pět dní, nebo zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva. Vicepremiér Hamáček se kloní k jednomu testu za pět dní, druhý návrh by podle něj mohl znamenat pro některé větší firmy kolaps.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Zapojeny už jsou i společnosti s deseti až 49 lidmi, které musejí první cyklus testování skončit do 26. března. Testování je závazné i pro státní úředníky.