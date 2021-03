Obrana požádá do konce března o vrácení pěti miliard. Dejte raději víc hasičům, nabádají vládu komunisté

video UDÁLOSTI: Ministerstvo obrany požádá do konce března o vrácení pěti miliard do svého rozpočtu

V prosinci poslanci připravili armádu o deset miliard korun a přesunuli je do vládní rozpočtové rezervy. Vyžádali si to komunisté, kteří tím podmiňovali své hlasy pro schválení rozpočtu – bez nich by ho menšinová vláda neprosadila. Vláda na konci ledna vrátila ministerstvu obrany pět miliard, zbylých pět ale zůstalo v rezervě.

To se má změnit do konce března. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška mají chybějící miliardy přímý vliv na přípravu investic. „Museli bychom každý měsíc přesouvat minimálně 300 milionů z investic do prostředků na platy. Museli jsme zároveň zvažovat, které projekty z investic zrušíme nebo odložíme,“ upozornil. Konkrétně by podle něj případné ponechání pěti miliard ve vládní rezervě mělo vliv na plánovanou akvizici nových bojových vozidel pěchoty.