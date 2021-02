Index PES je na 75 bodech, nakažených přibývá. Politici začnou jednat o tom, co bude po nouzovém stavu

Po pondělním projednání zásadní změny účinné od druhé poloviny tohoto týdne, která po necelém roce ukončí éru látkových roušek, začne vláda v úterý jednat o tom, co bude v následujícím týdnu. Poslední únorový den skončí nouzový stav, který měl nahradit pandemický zákon. Ten by se měl ve středu dostat na plénum Senátu, jehož někteří členové mají ambici pozměnit jej. Ministrům se to nelíbí, odkazují na dohodu s opozicí, že nechá předpis projít horní komorou beze změn.

Pokud by Senát návrh vrátil, musela by se pravděpodobně v pátek sejít Poslanecká sněmovna, aby projednala jím navržené změny. Zákon by pak po podpisu prezidenta mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů v průběhu příštího týdne. Mezi koncem nouzového stavu a počátkem platnosti nového zákona by musela vláda najít alternativu, na kterou navázat ochranná opatření. Podle Hamáčka by to mohl být zákon o ochraně veřejného zdraví.