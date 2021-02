Soud nařídil pražské škole obnovit denní výuku. Nouzový stav podle něj skončil

Gymnázium od 5. října loňského roku učí studenty distančně, a to na základě opatření vlády. Žalující student poukazoval na to, že tento způsob výuky školský zákon nezná a že nemůže nahradit výuku prezenční. Zároveň namítal, že distanční vzdělání je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem.

Nouzový stav vyhlášený v říjnu po opakovaném prodlužování skončil v polovině měsíce, protože vláda již nenalezla ve sněmovně podporu pro jeho další prodloužení. Nový nouzový stav vyhlásila poté, co o něj požádali hejtmani. Platí do konce února.

Poslanecká sněmovna schválila pandemický zákon, který by měl umožnit zachovat opatření proti šíření nákazy i bez nouzového stavu. Ve středu jej projedná Senát, kdyby návrh vrátil poslancům, ti by se předpisem znovu zabývali v pátek, aby začal platit co nejdříve.