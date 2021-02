V pandemickém zákonu je nutné opravit legislativní chybu, upozornila opozice

Česko se podle předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana nachází na začátku čtvrté vlny epidemie. Opozice navrhuje řešit zejména omezení přenosu covidu na pracovištích. Vláda by podle nich měla poskytnout testy a umožnit i samotestování. „Ve fabrikách pracují dva miliony lidí, tam je třeba řešit nemoc,“ doplnil Bartoš.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek tvrdí, že dohoda mezi vládou a většinou opozice na pandemickém zákonu byla taková, že opatření budou možná jen za pandemické pohotovosti. „To je dohoda, kterou ctíme, kterou respektujeme,“ podotkl. Sněmovní znění předlohy ale provázání restrikcí s pohotovostí neobsahuje, opatření by byla možná i mimo ni.

„Senát projedná návrh pandemického zákona ve středu. Pokud jej vrátí sněmovně, poslanci by mohli předlohu znovu posoudit v pátek,“ uvedli zástupci opozice. Navzdory tomu hrozí, že zákon nebude účinný před víkendovým ukončením nouzového stavu, na který jsou navázána nynější protikoronavirová opatření.

Nouzový stav vyhlášený na základě žádosti hejtmanů navázal na předchozí stav minulé pondělí. Kabinet poté vyjednal s opozicí podobu pandemického zákona, který má do budoucna zamezit nutnosti udržovat kvůli koronavirovým opatřením nouzový stav v platnosti.

Je také třeba podle opozičních stran připravit masivní očkování lidí proti covidu a věnovat se tomu, aby lidé dodržovali karanténu a izolaci. Kabinet by se podle opozice měl věnovat také dostupnosti testovacích míst a kvalitě testů.

Senátoři v pondělí oznámili, že horní komora asi pandemický zákon upraví. Sněmovna by pak vrácený předpis mohla schválit na konci týdne a po podpisu prezidenta by mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů počátkem příštího týdne.

Kabinet podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nepočítá s tím, že by žádal o prodloužení nouzového stavu. Ministr vnitra v pondělí připomněl, že součástí dohody s opozicí bylo to, že Senát předpis nezmění. Opak by byl podle něho nepříjemným překvapením a komplikací.