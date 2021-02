Vláda teď bude řešit to, co jsme jí navrhovali už před měsíci, reaguje na nouzový stav opozice

„Doteď se pan premiér spoléhal na prodloužení nouzového stavu, měl v záloze svoje komunisty a teprve, když se s nimi nedokázal dohodnout, tak se teprve dávají věci do pohybu,“ komentuje Kupka. Důležité ale podle něj je, aby se nefunkční protikoronavirová opatření nahradila funkčními. Apeluje třeba na otevření škol.

„Moc věcí už se v České republice zavřít nedá a ve velkých fabrikách se neuplatňují opatření, která by zabránila komunitnímu šíření,“ myslí si Bartoš. Podle něj současná opatření záměrně diskriminují menší podnikatele, ale ty velké Babiš omezovat nechce.

„Když jsem poslouchal, co říkal pan premiér a ten příběh je dost jiný, než se ve skutečnosti odehrál, tak ty podmínky, o kterých hovořili hejtmani, jsou ty stejné, o kterých my jsme hovořili už před tři čtvrtě rokem,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš. Doufá, že nyní ale už bude mít vláda chuť měnit svůj postup, aby začala epidemie slábnout.

„S Andrejem Babišem se jednat nedá. Když se daří, rád sbírá ovace. Když je země v krizi, hledá viníka všude jinde než u sebe. Musí převzít zodpovědnost za to, že pod jeho nekompetentním vedením země zemřelo meziročně o 17 tisíc Čechů více. Nadcházející jednání vlády a opozice bude ze strany premiéra pouze loutkovou hrou,“ myslí si předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že nevidí žádný posun k lepšímu, který by naznačoval, že vláda bude ochotna přehodnotit dosavadní nefunkční opatření vlády.

Kvituje tak vůli vlády projednat pandemický zákon. Podobné úpravy ale podle něj SPD navrhovala už dávno. „Dost mě mrzí, že až po tři čtvrtě roce, kde tady statisíce lidí krachují, dostávají se do dluhů, přišli o práci, tisíce lidí zemřelo kvůli nedostatečné zdravotní péči, tak teprve vláda a opozice dochází k tomu, že to lze řešit bez nouzového stavu,“ komentuje Okamura.

Poznali jste, co ví KSČM už dávno

Předseda komunistů Vojtěch Filip řekl, že je rád, že i hejtmani o čtyři týdny později požadují to, co chce KSČM.

„Doufám, že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o nové rozhodnutí co nejdříve, aby případně vyhlášení nouzového stavu nebylo protiústavní. Ukazuje se, že když má pravice nebo Piráti převzít odpovědnost, najednou se chtějí schovávat za vládu a nouzový stav, do této doby to mohli svádět na nás a teď najednou musí s pravdou ven,“ řekl Filip.

Komunisté ve čtvrtek nepodpořili vládu při žádosti o prodloužení nouzového stavu, v přechozích případech přitom kabinetu v tomto ohledu vyhověli.

Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík avizuje, že na úterní jednání s premiérem Babišem půjdou. „Už se nemůžeme dívat na to, jak to funguje a česká čísla nejsou dobrá a takhle to dál nejde,“ popisuje Gazdík. Je podle něj zajímavé, že na krocích, jak jinak epidemii řešit, se shoduje opozice napříč stranami.

Kromě již zmíněného testování ve firmách a pandemického zákona Gazdík uvádí například vyšší příspěvek pro lidi, kteří by měli jít do karantény, jako motivaci. „Bohužel pan premiér opakuje lži, my jsme s ním šli jednat, ale pan premiér chtěl vše vyřešit za dvě hodiny,“ říká místopředseda STAN.