Strany se připravují na jednání o volebním zákoně, část opozice odmítá bonus pro nejsilnějšího

Jenže hned tři sněmovní strany jakékoli zvýhodňování nejsilnějšího odmítají. „Váha voličského hlasu by měla být co nejrovnější a to by tomuto odporovalo,“ oponovala první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Proti zvýhodňování se také vyjádřil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Já pro to moc nevidím důvod, protože jsme v situaci, kdy tady naopak říkáme po dvaceti letech, že chceme mít férový volební systém,“ uvedl.

„Ti, kteří si myslí, že vyhrají volby, a hovoří tady o tom až směšným způsobem, chtějí nějaký bonus pro vítěze. A to bude podle mého názoru předmět sváru,“ podotkl předseda KSČM Vojtěch Filip.

K přijetí úprav volebního zákona stačí ve sněmovně hlasy většiny přítomných poslanců. Změny pak musí ještě v horní parlamentní komoře potvrdit většina přítomných senátorů.

Většina opozice trvá na čtrnácti volebních obvodech

V pondělí, tedy den před úterním jednáním předsedů stran ve sněmovně, budou debatovat o společných principech nového volebního systému šéfové pěti stran, které mají většinu v Senátu. ODS, STAN, lidovci, Piráti a TOP 09 třeba už nyní společně prosazují, aby Česko i dál mělo 14 volebních obvodů, které budou kopírovat reálné kraje.

„Mimo jiné i proto, že politický život se odehrává v rámci čtrnácti krajů,“ zdůvodnil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Podobně jako další kluby požaduje, aby koalice musely pro vstup do sněmovny získat víc procent hlasů než jednotlivé strany.



„To jsou ty základy a ty bychom chtěli mít v rámci opozice, už před schůzkou s panem vicepremiérem, vyjasněné. To je moje ambice, jako svolavatele té schůzky,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Kromě bonusu pro vítěze se zatím politické strany neshodly ani na způsobu přepočítávání hlasů na mandáty. V případě zachování 14 volebních krajů by musel být mnohem poměrnější než dosud.