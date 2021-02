Češi půjdou volit 8. a 9. října. Ústavní soud odmítl návrh senátorů na zrušení termínu hlasování

Ústavní soud odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení prezidentova rozhodnutí o termínu voleb do Poslanecké sněmovny. Volby budou 8. a 9. října, termín tak nadále platí. Podle skupiny senátorů, převážně za STAN, prezident vyhlásil volby s neobvyklým předstihem, oznámil je už v prosinci loňského roku. Ústavní soud by se měl zabývat i návrhem skupiny senátorů, kteří v roce 2017 požádali o zrušení stávajícího systému přepočtu hlasů při volbách do Poslanecké sněmovny. Vadí jim, že zvýhodňuje úspěšnější strany.