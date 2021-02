Chtěli jsme jen vytvářet osvětu, hájí se „vládní“ TikTokeři. Dělají PR politikům, nemohou se divit, reaguje Kovy

Ještě před uvedením velké části videí projekt veřejně kritizoval youtuber Karel Kovář, který na sociálních sítích vystupuje jako Kovy. Sám se přitom v minulosti zapojil například do osvětového projektu Člověka v tísni o mediální gramotnosti.

Sledovanost videí na sociálních sítích tak bude záležet na přirozeném zájmu lidí. „Doufám, že si lidé budou videa mezi sebou sdílet a že jim odpoví na jejich otázky,“ věří Gulab. Sám přitom uvádí, že kontroverze ohledně jím připravované vládní kampaně poškodila jeho obchodní zájmy a odradila část inzerentů, kteří by s ním jinak spolupracovali.

Sociální síť TikTok je specifická díky možnosti natáčení a vkládání krátkých videí, do kterých lze dávat hudbu nebo různé efekty. Pod názvem TikTok funguje pouze zhruba dva roky. V Česku má aktuálně okolo jednoho milionu aktivních uživatelů. Nejsledovanější tuzemští tiktokeři mají přes 600 tisíc sledujících.

Pověst a důvěra vlády je podle Kováře nyní za poslední měsíce výrazně pošramocena a každý, kdo s ní takto třeba i jen okrajově spolupracuje, si musí zvážit rizika, která mu to může přinést.

„Nerozumím tomu, jak může někdo dělat videa pod hlavičkou Strakovy akademie a pak se divit, že je to s politikou spojováno,“ myslí si Kovář.

„Myslím, že největší přidaná hodnota influencera je, že může komunikovat nezávisle na vlastních sítích. Nerozumím tomu, proč je potřeba vynakládat dalších 500 tisíc korun, když už sami o sobě mají influenceři dosah velký,“ kritizuje Kovář. Má za to, že kdyby snaha vyvracet dezinformace nebyla spojena s aktivními politiky, veřejnost by ji přijala lépe.

„Tady chybí úplně ten základ, souvislá, přesvědčivá, důvěryhodná, dlouhodobá komunikační strategie vlády, která by vysvětlovala jak očkování, tak třeba přijatá opatření,“ myslí si Rožánek. Podle něj by se spíše než sociální sítě měla ke komunikaci využít televize, kterou sledují cílové skupiny obyvatelstva, k nimž je potřeba mluvit.

„Je to jak začínat uprostřed, ta kampaň má takové výstřely, když se podíváme třeba na Slovensko, které také pracuje se sociálními sítěmi, tak tam je to mnohem ucelenější, má to hlavu a patu,“ hodnotí Rožánek. Zároveň ale nechce zanedbávat roli sociálních sítí.

„I na Instagramu se osvědčilo šířit informace, Dominik Feri přes obrázky s vykřičníky předává informace svým sledujícím, určitě by se dalo vymyslet něco takového i na TikToku,“ předpovídá Rožánek. Instagram i TikTok má totiž za vizuální sítě, přes které se rychle šíří jednoduché informace. Je to ale něco jiného, než dlouhodobé přesvědčování lidí a vyvracení dezinformací.