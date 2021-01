Vláda propaguje očkování pomocí influencerů na sociálních sítích. Opozici vadí styl i náklady

Vláda a @ZdravkoOnline nemá žádnou strategii a komunikaci k Covidu a očkování! Frčí dezinformace, ale ministři mají čas blbnout na #TikToku!

Proberte se @strakovka a začnete dělat to co dělat máte a co nezvládáte! Bez @DominikFeri by velká část lidí neměla žádné informace! pic.twitter.com/LGKednKetA