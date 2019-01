Kovy zve do ringu. V sérii videí pomáhá učitelům s osvětou mladých na sítích

S Kovym už přitom dříve spolupracovali na projektu „ Hledá se LEADr. “, soutěži pro lidi mezi sedmnácti a pětadvaceti, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění ve svém okolí.

„Cítili jsme potřebu přijít s nějakými novými materiály. Seznámil jsem se s Karlem Kovářem, alias Kovym, a dohodli jsme se, že připravíme sérii videí, kde Kovy vystupuje jako takový průvodce a nabízí mladým lidem svůj pohled a to, jakým způsobem by, pokud jsou s nějakým mediálním sdělením konfrontováni, měli postupovat,“ uvedl Strachota, který v prosinci obdržel cenu Avast za mimořádný přínos v oblasti výuky moderní historie a mediální gramotnosti.

A ani u nové výzvy nedokázal Kovy říct ne, uvítal právě jeho „přidanou hodnotu“. „Tento projekt mě velmi zaujal právě propojením vzdělávacího videa s odbornými podklady, pedagogicky vypracovanými pracovními listy a případovými studiemi, které mohou pedagogům pomoci v hodinách. To spojení mě bavilo v tomto směru asi nejvíc. A pak samozřejmě, po kreativní stránce, společná příprava scénářů, to se nakonec ukázalo jako docela zábavná část celého projektu,“ uvedl Kovy ve vysílání České televize.

„Seriál je postavený na koncepci pěti klíčových otázek. Pokud si je klademe, tak bychom měli umět rozlišit, zda-li je mediální sdělení pravdivé, nebo je nějakým způsobem manipulativní. Každý z pěti dílů odpovídá jedné klíčové otázce – kdo, co, komu, jak a proč,“ nastínil Strachota.

A nevylučuje, že se s projektem společně s Kovym rozjedou po školách po Česku. „Zatím jsme se na tomto nedomluvili, každopádně Kovy už to zmiňoval, není to jenom o videích, ale na našich stránkách mají vyučující řadu doprovodných materiálů, aby se tématům mohli dál věnovat. Takže věřím, že aniž by Kovy navštívil nějakou třídu, budou moci vyučující ty materiály využívat dál,“ dodal Strachota.

Série krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání je už nyní přístupná na audiovizuálním portálu Jsns.cz. Jedná se o vzdělávací program společnosti Člověk v tísni.