Deep fake čaruje s pravdou. Ve falešných videích je budoucnost dezinformací

Vkládat slova do úst světovým politikům nebo známým celebritám. Zní to jako sci-fi, přitom k tomu stačí jen počítač a pár hodin času. Výsledná videa jen málokdo rozpozná od originálu. Zatím se tak jejich tvůrci jen baví, hrozí však, že z videomontáže se stane nový nástroj pro šíření dezinformací. Deep fake, jak se falešným nahrávkám říká, by se podle některých odborníků brzy mohly hojně šířit na sociálních sítích. Uvěří jim každý? A jak se jim dá ubránit? Tématu se věnuje dnešní vydání pořadu Newsroom ČT24, který začína ve 22:02.