Mediálně negramotná v Česku je čtvrtina lidí, před svobodou upřednostňují bezpečí

Z průzkumu agentury STEM/MARK mimo jiné vyplývá, že lidé se střední až nižší mediální gramotností se přiklánějí k pocitu bezpečí. „Tedy to, co z médií mě nijak neohrožuje, ani moji rodinu či práci. Naopak ti lidé, kteří vnímají jako důležitou svobodu médií, vidí za bezpečím médií určitou regulaci. Bezpečí v médiích dosáhnete jen tím, že budete něco regulovat, třídit a přebírat,“ uvedl v Devadesátce České televize ředitel výzkumu STEM/MARK Pavel Šimoník. „Zato lidem, pro které je svoboda na prvním místě, je ta hodnota nadřazená regulaci,“ dodal.

Podle Šimoníka je problém nízké mediální gramotnosti i v tom, že zdrojů informací je moc. „Žijeme ve velmi dynamické době, která se velmi rychle proměňuje. Dřív stačilo konzumovat tisk, televizi a rozhlas, bylo omezené množství stanic. Dnes jste vystaveni milionu různých mediálních podnětů. Ten čas, který mají lidé na konzumaci médií, je velmi omezený a nemají čas asi dopodrobna studovat, odkud co přichází a jak s nimi co manipuluje,“ řekl Šimoník.

Výuka by měla být napříč školními předměty

„Problém je, že kritické myšlení si lidé vykládají jako kritiku, proto jsou v mnoha ohledech kritičtí ve smyslu, že jsou velmi negativní,“ dodala Zezulková.

A informační prostor se potýká i s dalším problémem, kterým je „devalvace“ vzdělání. „Velmi často se setkávám s názorem, proč bych se to měl učit, vždyť je to na Wikipedii nebo v jiném zdroji informací. A ten tlak, že si všechno můžu najít, se následně musí projevit v tom, že naopak posílíme schopnost kritického myšlení a ověřování zdrojů. To je jediná cesta, když je přebytek informací, které z nich jsou pravdivé,“ řekl Plaga.

Podle něj by se ale měla mediální gramotnost prolínat co nejvíce školními předměty, ne pro ni vyhrazovat samostatné hodiny. „Nejméně preferovanou variantou je specializovaný předmět, je to téma, které by mělo být zastoupeno ve všech předmětech, kde je to možné,“ je přesvědčený ministr školství.