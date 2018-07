Deepfake. Falšovaná videa hýbou s ústy a dezinformace posouvají na novou úroveň

Pro umělou inteligenci je výměna hlavního protagonisty ve snímku úkolem na několik hodin – nahraje vhodné video, sežene fotky pomyslné oběti a pak už jen „trénuje“. Takzvaná neuronová síť zpracuje data o tvaru obličeje a o mimice a nasbírané informace promítne přímo do videozáznamu.

„Nasypete tam dostatek obsahu a algoritmus se ho postupně naučí napodobit,“ vysvětluje princip snadno zneužitelného softwaru bezpečnostní expert z univerzity ve Stanfordu Andrew Grotto.

Na přelomu roku se internet bavil na účet Nicolase Cage, kterého uživatelé dosadili snad do každého známějšího filmu. Závažnější problém ale podle BBC představuje falešná pornografie například s tváří Natalie Portmanové nebo Emmy Watsonové.

Trend výměny obličejů postupně dorazil i do politiky, a to nejprve v podobě bizarních koláží například s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Větu: „My, Evropané, musíme vzít svůj osud do vlastních rukou. Samozřejmě v rámci přátelství se Spojenými státy,“ na zfalšovaném videu vyslovuje sice opět kancléřka, ale s obličejem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vzkaz, který Obama neřekl: Musíme být stále opatrnější

Politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity deepfake videa považuje zatím spíš za technologickou novinku, kterou se lidé učí. „Je to asi logický krok v technologickém vývoji dezinformací a propagandy. Čekal bych, že se to dřív nebo později objeví, a to právě v politických soubojích nebo snahách někoho ovlivnit,“ uvedl pro ČT24.

Například k rozmluvení falšovaného exprezidenta USA Baracka Obamy stačil notebook a záznamy skutečných projevů; následně mohlo video jeho ústy prohlásit: „Vstupujeme do éry, ve které mohou naši nepřátelé zdánlivě nechat kohokoli říct cokoli a kdykoli. Je to nebezpečná doba. Musíme být čím dál opatrnější v tom, čemu na internetu věříme.“

„Věděl jsem, že je to možné, ale nebyl jsem si jistý, že to bude skutečně fungovat. Když jsem viděl, že ano, říkal jsem si: Tohle je šílené,“ prohlásil tvůrce videa a produkční webu Buzzfeed.