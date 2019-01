Konec lží politiků? Umělá inteligence bude brzy umět ověřit jejich výroky v reálném čase

Po jeho nakonec naživo přenášené řeči se k ní vyjádřila řada komentátorů, ale přímo s fakty prezident během proslovu konfrontován nebyl. Podle vědců z americké Dukeovy univerzity by se to už brzy mohlo změnit, existují již totiž technologie, které to umožňují.

Dukeova univerzita, konkrétně tým vedený profesorem Billem Adairem, vytvořila aplikaci, která na mobilu odkazuje během politických debat uživatelům na reálná fakta. Podobný program pro televize už je sice téměř hotový, ale zatím neprošel testováním.

Televize v roli arbitra pravdy?

Tato televizní aplikace by se opírala o algoritmus, jenž by v reálném čase pátral v databázích webů Politifact, Factcheck a článkové sekce deníku Washington Post. Na jejich základě by pak divákovi chytré televize oznámil, zda bylo tvrzení pravdivé, nepravdivé, anebo zavádějící. V rozhovoru pro agenturu AFP autoři programu popsali smysl právě na projevu Donalda Trumpa z minulého týdne. Během něj americký prezident například uvedl, že 90 procent heroinu, který týdně zabije na 300 Američanů, se do země dostává přes jižní hranici. Program by podle expertů z Dukeovy univerzity tyto informace doplnil o to, že tyto drogy se pašují především přes přístavy – a stavba zdi by tedy proti jejich importu nijak nepomohla.

Na konci loňského roku už univerzita tento produkt zkoušela na testovací skupině; divákům pouštěla zprávy o stavu unie pronesené Donaldem Trumpem a Barackem Obamou. Program k nim v reálném čase přidával komentáře. Podle univerzity to byl obří úspěch. „Lidé opravdu chtějí on-line ověřovač faktů,“ uvedl profesor Adair. „Myslím, že tu existuje silná poptávka a televizní stanice si uvědomí, že mít takový produkt by pro ně představovalo konkurenční výhodu.“