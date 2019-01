Umělá inteligence může rozpoznat genetická onemocnění, naznačila studie

Genetické choroby podle vědců postihují přibližně osm procent lidské populace. Pro mnoho z těchto nemocí jsou přitom charakteristické určité obličejové rysy. Tým vědců pod vedením Yarona Guroviche z americké společnosti FDNA se proto v novém výzkumu zaměřil na to, jestli umělá inteligence dokáže přítomnost těchto onemocnění odhalit. Jeho výsledky zveřejnil časopis Nature Medicine. Autoři výzkumu nejdříve vytvořili počítačový program DeepGestalt využívající umělou inteligenci. Ten následně vyškolili na souboru více než sedmnácti tisíc veřejně dostupných fotografií pacientů, kteří trpěli přibližně dvěma sty různými vzácnými genetickými nemocemi. Díky takzvanému hlubokému učení si program dokázal „zapamatovat“, jaké kombinace znaků se s jednotlivými genetickými onemocněními pojí.

Fakta Hluboké učení Hluboké učení Hluboké učení nebo deep learning je disciplína v rámci strojového učení, která se zabývá využitím algoritmů (především neuronových sítí) s velkým počtem vrstev (layers) reprezentujících data. Hloubkou modelu se nazývá počet vrstev (obvykle složených z umělých neuronů), které jsou za sebou zapojeny tak, že výstup jedné z nich je vstupem následující vrstvy. U modelů hlubokého učení se přitom hloubka nachází často v řádech desítek a více vrstev. Pro odhad parametrů sítě (trénování) se obvykle používá algoritmus zpětného šíření chyby.

Metodologie hlubokého učení se prosadila kolem roku 2010 jako základní možnost pro řešení složitých problémů strojového učení, jako je klasifikace obrazů, promluv a videí nebo překlady z jednoho přirozeného jazyka do jiného. Zdroj: Wikipedie

Umělá inteligence měla výrazně vyšší úspěšnost než lékaři Poté výzkumníci uskutečnili několik testů. Nejprve umělé inteligenci předložili více než pět set nových fotografií. Ta ke každému snímku přiřadila seznam onemocnění, kterými by vyfotografovaný člověk mohl trpět. V 91 procentech případů se mezi prvními deseti navrženými nemocemi vyskytovala ta správná. Další zkouška se zaměřila na identifikaci rozdílných genetických podtypů syndromu Noonanové. Zde měla umělá inteligence 64procentní úspěšnost. Když přitom podobnou zkoušku v dřívějších studiích podstoupili lékaři, byli schopni identifikovat pouze dvacet procent případů.

Fakta Syndrom Noonanové Syndrom Noonanové Jedná se o relativně časté geneticky podmíněné onemocnění. Vyskytuje se přibližně u jednoho z 1000–2000 narozených dětí. Postihuje obě pohlaví. Pro nemocné je typická nízká postava, častá je i mírná mentální retardace, poruchy učení a chování.

Dolní čelist bývá drobná. Nemocní často trpí nystagmem, zkřivením páteře a někdy i méně závažnými deformacemi končetin. Syndrom mohou provázet také srdeční vady nebo vady trávicího traktu. Nemocní mají také velmi často sníženou krevní srážlivost. Zdroj: stefajir.cz

Podle autorů výzkumu by tak umělá inteligence mohla v budoucnosti lékařům usnadnit identifikaci některých genetických onemocnění. „Ukázali jsme, že tento systém je možné použít v klinických podmínkách,“ řekl podle CNN Gurovich. Program nicméně nevysvětluje, které konkrétní rysy nebo vlastnosti obličeje jej dovedly k výsledku. „Abychom výzkumníkům pomohli k lepšímu porozumění, technologie vizualizuje tepelnou mapu, která ukazuje, jaké části obličeje ji navedly k určení příslušné nemoci,“ uvedl Gurovich.

Autoři připouštějí, že jejich výzkum může mít několik nedostatků. Jedním z nich je například to, že výkonnost systému umělé inteligence je obtížně měřitelná. „Důvodem, proč je to těžké, je to, že neexistuje dostatek veřejně dostupných kritérií,“ vysvětlil Gurovich. Na všech fotografiích, které program analyzoval, byli navíc pacienti, kterým už dříve byla nějaká genetická choroba diagnostikována. Umělá inteligence se tedy nesnažila zjistit, jestli je člověk nemocný, ale pouze přiřadit správnou diagnózu.

Gurovich také varoval, že pokud by taková analýza fotografií byla v budoucnu snadno dostupná, mohlo by to vést k diskriminaci lidí trpících nějakým genetickým onemocněním – a to například ze strany zaměstnavatelů.