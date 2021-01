ŽIVĚ: Petříček korespondenční volbu ze zahraničí podporuje, podle Okamury je cestou do pekel

Předseda SPD Tomio Okamura ohlásil, že strana právě kvůli zavedení korespondenční volby program schůze nepodpoří. Opoziční novelu označil za absurdní a účelovou. „Odmítáme možnost manipulování voleb,“ předeslal Okamura, podle nějž je korespondenční hlasování „cesta do pekel“.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na plénu poštovní hlasování ze zahraničí podpořil. Češi v cizině podle něj mají vztah k vlasti a chtějí mít možnost o osudu země spolurozhodovat. Nesouhlasí, že by korespondenční volba byla cestou k manipulaci voleb.

K návrhu opozičních stran ale vznesl řadu připomínek. Poukázal mimo jiné na to, že znění novely by neumožnilo volit Čechům v zahraničí korespondenčně už v říjnových sněmovních volbách a obecně by neumožnilo takto hlasovat při mimořádných sněmovních volbách. Úprava by administrativně zatížila zastupitelské úřady, do některých oblastí by navíc nebylo možné zaslat hlasovací lístky včas, míní.

Zpochybnil také to, že by se započítávaly jen hlasy doručené do zahájení hlasování. Předloha by se musela podle Petříčka upravit tak, aby byla praktická a nevyvolávala by pochyby.