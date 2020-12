ŽIVĚ: Vláda žádá o dalších 30 dní nouzového stavu. „Musíme stále dělat opatření, která bolí,“ řekl Blatný poslancům

Pro prodloužení nouzového stavu v rozsahu, o který požádala vláda, budou „většinově hlasovat“ komunisté, řekl jejich poslanec Zdeněk Ondráček. Ve svém projevu se vlády a jejích opatření zastával. Poukázal však i na mnoho výhrad, byl by pro vyšší kompenzační bonus, hovořil i o možných změnách v tom, které děti by měly při nejtvrdším stupni opatření být doma a které stále chodit do školy.

Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že jeho hnutí prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Domnívá se, že by se vláda měla soustředit na ochranu ohrožených skupin populace. „To znamená, respirátory, dezinfekci, vitamíny a tak dále. Ostatní nechme žít a nechme pracovat při dodržování základních opatření,“ řekl.

Vývoj epidemie, která v posledních dnech opět sílí, považuje za důkaz, že vládní opatření nefungují. „Čím více vládní restrikcí, tím více nemocných,“ komentoval Okamura růst počtu nemocných v posledních týdnech.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řekl, že jeho strana je pro prodloužení nouzového stavu, ale jen do 8. ledna, žádá přitom zvýšení kompenzačního bonusu z 15 na 20 tisíc korun měsíčně.

Ve svém projevu kritizoval vládu kvůli nynějšímu rozsahu podpory lidí, na které restrikce dopadly. „Zkuste leden prožít za 10 tisíc čistého. Přinést to domů a říct: To je náš jediný příjem,“ vyzval ministry. S ohledem na probíhající přípravu vánočních bohoslužeb při velmi omezené kapacitě kostelů zároveň lidovecký předseda požádal vládu, aby případná zostřená opatření zavedla s účinností až po svátcích. Ministr zdravotnictví později řekl, že je možné, že zpřísněná opatření opravdu budou až od 27. prosince. Definitivní rozhodnutí ale podle něj padne až ve středu na jednání vlády.

TOP 09 je naopak zcela proti prodloužení nouzového stavu. Její poslanec Dominik Feri kritizoval pomalou přípravu kompenzací pro restauratéry, pozastavil se i nad tím, že ve sněmovně nebyl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kritizoval i rozhodnutí vlády, že na Silvestra nebude výjimka z nočního zákazu vycházení. Jan Blatný však ujistil, že toto rozhodnutí se nechystá změnit.

Proti vládnímu návrhu budou zřejmě hlasovat poslanci ODS a Pirátů. Občanští demokraté jsou přesvědčeni, že vláda nepotřebuje nouzový stav k vyhlašování opatření proti šíření koronaviru, podle Pirátů nedokázali ministři své kroky řádně obhájit.

„Nouzový stav je zcela zásadním zásahem do práv a svobod a lidé mají nárok vědět, proč kabinet například vyžaduje zákaz nočního vycházení,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Sněmovna hlasovala o nouzovém stavu od října již třikrát

Nouzový stav vyhlásila vláda k 5. říjnu a od té doby platí nepřetržitě. Již třikrát šel premiér Andrej Babiš (ANO) do Poslanecké sněmovny s žádostí o svolení nouzový stav prodloužit. Vláda chtěla vždy maximální možnou dobu, o kterou je možné nouzový stav jednorázově prodloužit, tedy třicet dní, s čím ani jednou neuspěla. Poprvé poslanci povolili prodloužit nouzový stav od 4. listopadu do 20. listopadu, poté od 21. listopadu do 12. prosince a následně od 13. do 23. prosince.