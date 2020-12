Máme řadu variant, řekl Filip před jednáním o rozpočtu s Babišem. Do rozpočtových jednání vstoupí i prezident

Vojtěch Filip při příchodu do Strakovy akademie, kam dorazil i s předsedkyní sněmovního rozpočtového výboru Miloslavou Vostrou (KSČM), řekl, že přichází s řadou variant, jak by se mohli komunisté postavit k návrhu státního rozpočtu. Stále však podle něj trvá hlavní podmínka KSČM – chce, aby se převedla část peněz vyčleněných pro armádu do rozpočtové rezervy.

Premiér Babiš i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) zásahy do armádního rozpočtu odmítají, což byl jeden z důvodů, proč návrh rozpočtu neuspěl, když se o něm hlasovalo v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny. Zvedli pro něj ruku jen poslanci, kteří ve výboru zastupují ANO. Sociální demokraté se zdrželi poté, co neprosadili své návrhy na přesuny peněz na podporu živé kultury a legionářů, komunisté kvůli sporu o armádní rozpočet.

Rozpočet by přitom bez hlasů KSČM nemusel projít, protože kabinet je menšinový a rozpočty dosud prosazoval výhradně s komunistickou podporou.