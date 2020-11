Univerzity kvůli pandemii ruší promoce. Absolventi by o ně ale přijít neměli

Poslední plánované promoce do konce roku 2020 zruší i Univerzita Karlova v Praze. Vedení se tak rozhodlo s ohledem na aktuální situaci a vládní opatření související s bojem proti epidemii nemoci covid-19, uvedl Petr Podzimek z odboru vnějších vztahů UK. Prosincových termínů promocí mělo být 61.

Celkem Univerzita Karlova, která má 17 fakult, musela zrušit od března do června 49 termínů, v říjnu a listopadu 89. „V současné době se připravují termíny pro náhradní promoce za období říjen až prosinec 2020, a to v období od ledna do března 2021,“ řekl Podzimek a dodal, že se slavnostní akty uskuteční za předpokladu, že to umožní opatření platná v dané době.