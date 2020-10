Babiš a Schillerová potvrdili záměr zavést patnáctiprocentní daň z příjmu

„Do úterý se musí podat pozměňovací návrh, podá ho pan premiér jako poslanec, tak jsme dlouhodobě domluveni. Naposledy jsem s ním mluvila v sobotu a řekl mi, že to lidem slíbil a že návrh podá, a to na 15 a 23 procent. Teď lidé potřebují pomoc. Je to sedm procent úspora z hrubé mzdy,“ uvedla Schillerová.

Odpoledne nastavení zdanění potvrdil i Babiš. „Dáváme to na dva roky,“ podotkl. Podle něj si to Česko může dovolit a šetří tak peníze i zaměstnavatelům.

Koalice ANO a ČSSD slíbila zrušení superhrubé mzdy ve vládním programovém prohlášení, v němž se zavázala ke snížení daně z příjmu na 19 procent. Na zavedení patnáctiprocentní daně se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem zhruba nad 139 tisíc korun měsíčně. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.