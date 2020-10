Odborníci představili možnosti, jak zvládnout školní rok během pandemie. Navrhují systém pro dobrovolníky

Pod krizovým štábem ministerstva školství by podle univerzitních odborníků měla vzniknout analytická skupina, která by vyhodnocovala data o pandemii ve školách a přispěla ke zlepšení koordinace, která je podle Broma nedostatečná. „Ve veřejném prostoru není dost ověřených informací pro rodiče, učitele a vedení škol o SARS-CoV-2 a covidu v kontextu škol – jak se šíří, jak potencionálně dopadá na dětskou populaci,“ dodal Brom.

Centrální informační systém

Odborníci z Univerzity Karlovy také navrhují zřídit seznam lidí, kteří by chtěli vzdělávacímu systému pomoct. K tomu by podle Broma mohl vzniknout centrální informační systém s názvem „Propojme se“. Postupy, jak mohou školy v současné době co nejlépe fungovat, by se pak mohly sdílet na Národní koordinační platformě.

Podle Broma alespoň část návrhů může školám pomoci s jejich fungováním. Jedním z takových kroků by mělo být například i zřízení přímé linky škol na krajské hygienické stanice. Až se žáci budou moct vrátit do lavic, měl by tak odpadnout problém s tím, že se ředitelé při výskytu covidu-19 ve škole nemohli dovolat hygienikům.

Mezi dalšími navrhovanými nápady je možnost pořádat časté školy v přírodě. S podobným nápadem přišel už i Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace samostatných odborů.