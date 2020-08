Pokyny pro distanční výuku by neměly být příliš direktivní, říká šéf asociace ředitelů škol

video Události: Školy dostanou manuály, co dělat v případě, že epidemie znovu omezí výuku

Dokument má mít dvě části. Tu vzdělávací doplní kapitoly od resortu zdravotnictví. Nemá však určovat přesnou podobu výuky na dálku, obsahovat ale bude doporučení, co dělat v některých situacích.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol a ředitele ZŠ Klánovice Michala Černého přijdou pokyny tak akorát včas. Školy jsou podle něj přitom velmi odlišné a zcela jednotný návod na distanční výuku by pro některé z nich mohl být velmi obtížný.

Podle Petra Chaluše, předsedy Fóra rodičů, je problém ve slově „distanční“. „Pokud pošlete zadání domácí práce, tak to není distanční výuka,“ podotýká. „Distanční výuka by měla být, že učitel dítě vede – ideálně každý den, ideálně on-line, synchronně si se žákem povídá a umožňuje instrukce,“ domnívá se.

Valachová: Není dobře, že zatím nemáme detailní plán

Podle někdejší ministryně školství a současné místopředsedkyně výboru pro vědu a vzdělání Poslanecké sněmovny Kateřiny Valachové (ČSSD) není dobře, že detailní plán na všechny možné situace zatím není k dispozici.

Zákon, který má upravit podmínky distanční výuky, považuje za úsporný. Co se manuálů pro školy týče, Valachová věří, že budou velmi propracované a možná se budou inspirovat také německým příkladem.

„Protože v Německu školní docházka začala, už tam mají první zkušenosti, co funguje, a co nikoliv. Na mě se obrací hodně učitelů a učitelek z terénu a právě odkazují na některá pravidla v Německu, která by rádi viděli i v českých školách,“ uvedla v Devadesátce.

Růžička: Ředitelé by měli mít možnost zaplatit učitelům internetové připojení

Jak bude probíhat distanční výuka, by podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky (za TOP 09 a STAN) mělo být záležitostí ředitelů jednotlivých škol. „Samozřejmě může být v nějakém kontaktu se zřizovatelem, ale zároveň jenom on zná, jaká je situace na škole,“ poznamenal v Událostech, komentářích.

„Také nesmíme zapomínat na to, že pokud by skutečně k nějaké problematické pandemické situaci došlo a někteří učitelé budou muset zůstat doma, tak by měli mít ředitelé i možnost jim například zaplatit internetové připojení, aby ho učitelé ze svých nepříliš vysokých platů nemuseli dotovat,“ řekl Růžička.

Karel Rais (ANO), místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, podle svých slov souhlasí s názorem Růžičky, že je v kompetenci ředitele, aby peníze přerozdělil. „Ředitelé volají po větší autonomnosti, aby nanejvýš byli metodicky řízeni ze strany ministerstva, tak si myslím, že toto je naprosto konkrétní projev,“ vyjádřil se Rais.