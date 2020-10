Nemocnice navyšují kapacitu pro pacienty s covidem. Omezují zákroky, přesouvají personál nebo povolávají studenty

Kapacitu pro léčbu pacientů s koronavirem se nemocnice snaží navýšit třeba i omezováním necovidové péče. Zdravotnická zařízení napříč republikou tak ruší plánované zákroky a řada lékařů a sester se přesouvá ze svých oddělení na ta pro pacienty s koronavirem.

„Máme nachystaný scénář, jak budeme postupně utlumovat různá lůžková oddělení a měnit je v covidové jednotky,“ uvedl například ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba v pořadu 90' ČT24. „Je to obor od oboru různé,“ vysvětluje. Nemocnice bude podle jeho slov na základě aktuální situace omezovat další a další věci. „Pokud se počká s plastickými operacemi, je to prakticky bezbolestné. Pokud někomu odložíme výměnu bolavého kolene, bude ho to bolet delší dobu. Je to nepříjemné, ale není to ohrožující stav,“ popisuje.

Podobně jsou na tom i v Ostravě. Třeba zdravotní sestra z tamní Fakultní nemocnice Hana Činčilová pracovala ještě před pár dny na dětské hematologii. Teď ji ale nemocnice přesunula. „Já osobně po té dvanáctihodinové směně včera, jak jsem přišla domů, tak jsem byla ráda, že byla nachystaná večeře a odporoučela jsem se do postele, abych ráno zase nastoupila v plné síle,“ popisuje své nové nasazení.

V ostravské fakultní nemocnici je nyní volných 73 covidových lůžek, z toho 11 intenzivní péče. S provozem celé nemocnici pomáhá 30 studentů zdravotnických škol, příští týden přijde dalších padesát.