Překvapení v Kladně: Dienstbier propadl, zvítězila advokátka Šípová. Vyzve poslance Bendla

Ve třicátém senátním obvodu se očekával souboj dvou politických matadorů – Jiřího Dienstbiera (ČSSD) a Petra Bendla (ODS). Oba ale předehnala Adéla Šípová, nezávislá kandidátka za Piráty. Získala 17,79 procenta hlasů. Ve druhém kole se tak právnička s bohatou praxí v oblasti veřejných zakázek utká se zkušeným politikem Petrem Bendlem (ODS), který od voličů obdržel 14,12 procenta hlasů.

Na třetím místě skončil primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) – obdržel 12 procent hlasů oprávněných voličů. Na lepší výsledek zřejmě pomýšlel i současný senátor Jiří Dienstbier (získal pouze 8,80 procenta hlasů). Volební účast v kladenském volebním obvodu byla 39 procent. Voliči si mohli vybírat ze 13 kandidátů na senátora.

Adéla Šípová (za Piráty) se jako právnička věnuje problematice veřejných zakázek. Svou odbornost by chtěla využít i jako senátorka, mimo jiné by se v Senátu chtěla zabývat tématy exekucí, hazardu nebo bydlení. „Mám velkou radost, potěšilo mě, že jsem se po celou dobu zveřejňování výsledků držela na první pozici, to mě opravdu velmi potěšilo a překvapilo. Cítím velkou vděčnost,“ řekla k volebnímu výsledku.

Šípová se v politice poprvé angažovala v roce 2018, kdy kandidovala za sdružení nezávislých kandidátů Za obec Doksy. Do zastupitelstva obce, ve které žije, se ale nedostala.

Dienstbier propadl, skončil šestý

Její soupeř Petr Bendl (ODS) je zkušený politik – dlouhá léta působil jako poslanec, zastával post hejtmana Středočeského kraje, byl ministrem dopravy a zemědělství. Na začátku své politické dráhy působil jako starosta Kladna.

Bendl po oznámení výsledků poděkoval voličům za podporu. „Doufám, že se ve druhém kole obrátí k někomu, kdo tady prožil celý život,“ řekl Bendl. Je prý rád, že Kladensko nebude mít senátora z Prahy. Jako senátor by se chtěl věnovat hlavně tématům dopravy, zdravotnictví a životního prostředí.

Současný senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), který v Kladně zvítězil v roce 2014 a nyní svůj post obhajoval, získal pouhých 8,8 procenta hlasů, což stačilo jen na šestou příčku.

Volební účast v kladenském obvodu letos byla 37,87 procenta, v roce 2014 to bylo o něco méně – 35,69 procenta.