Plaga chce respirátory pro učitele z šesti nejvíce nakažených regionů, nesouhlasí s ošetřovným do 13 let

Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý v debatě s ministrem poukázal na obtíže pedagogů i žáků, které by byly spojeny s celodenní výukou v respirátorech či rouškách. „Zatím se bráním tomu mít ve třídách roušky a respirátory,“ uvedl. Pokud by ale byly nařízeny, opatření by splnil.

O respirátory pro 44 tisíc učitelů v úterý požádal ministerstvo pražský magistrát. Pokud by byli započteni i nepedagogičtí pracovníci v hlavním městě, byly by respirátory potřeba pro asi padesát tisíc lidí.

Po prvotních zmatcích se zdá, že sice už je v podmínkách jasněji, protože uzavřít školu či její část v průběhu probíhající epidemie druhé vlny má primárně příslušná krajská hygienická stanice, ale podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého existují ještě problematické situace. Souvisí například s distanční výukou.

K té má, jak vyjmenoval ministr školství, docházet ve třech situacích, a to v případě nouzového stavu, mimořádného opatření ministerstva zdravonictví, což má většinou plošný charakter, anebo se jedná o rozhodnutí krajských hygienických stanic.

„Je tam ale jeden moment, a to, kdy hygiena třídu nezavře, ale pan učitel je v karanténě, není na neschopence, mohl by učit dálkově a chce, ale já nemůžu nařídit jako ředitel dálkovou výuku, protože to mi neumožňuje podoba zákona, kde tato situace není zmíněná. Takže já můžu jedině dálkovou výuku domluvit s rodiči, že tam bude dobrovolně probíhat, ale není to na základě školského zákona,“ konkretizuje Černý.

Podle Plagy tato situace opravdu nastat hypoteticky může. „Já ale pevně doufám, že krajské hygienické stanice budou k těmto situacím přistupovat v souladu s tím, co říkal pan primátor Hřib. Že se individuálně podívají na školu, a pokud pan ředitel není schopen zabezpečit výuku, i když to nebude ještě jako v manuálech zmiňovaných třicet procent pedagogů v karanténě, takže umožní svým rozhodnutím překlopení na distanční výuku,“ říká ministr.

Podle metodiky ministerstva zdravotnictví by hygienici měli zavírat školy jen v případě, že v nich onemocní covidem-19 nebo má povinnou karanténu více než 30 procent učitelů a žáků.

Plaga nesouhlasí s navýšením věku u ošetřovného z 10 na 13 let

Robert Plaga (ANO) v Otázkách Václava Moravce také uvedl, že je připraven jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) o úpravě délky ošetřovného kvůli karanténám ve školách. Nesouhlasí ale s jejím návrhem, aby se nárok na ošetřovné zvýšil pro školáky z 10 let na 13 let.

Maláčová v srpnu navrhla prodloužit vyplácení dávky na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let. V současnosti se ošetřovné vyplácí zaměstnancům na děti do deseti let po devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu výdělku. Pokud se někdo dostane do karantény kvůli covidu, musí v ní být alespoň deset dní.