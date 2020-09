Podle Filipa byla Vystrčilova cesta avanturismus. Podle Rakušana skvělá reklama

Komunisté cestu označili za svévolnou, rituální a zbytečnou a vyzvali vládu, aby se od ní distancovala. Filip připomněl, že Česko respektuje princip jedné Číny, což potvrdili všichni vysocí činitelé. Vystrčil to podle něj porušil. „Udělal si z nejvyšších ústavních činitelů blázny,“ prohlásil. Jednostranný krok nepovažuje za výraz suverenity, ale „avanturismus“. Komunisté by cestu chtěli „znulitnit“. Podle Filipa je to z právního hlediska možné.

Rakušan očekával, že komunisté „vyskočí jako čertík z krabičky“. Zdůraznil, že ústavní činitelé mají právo vykonávat mandát tak, jak jim voliči uložili. Cesta podle něj mezinárodní právo neporušila a Vystrčil ani jednou nepronesl výrok v rozporu s českou oficiální zahraniční politikou.

Na Vystrčila i jeho delegaci je šéf STAN pyšný: „Tu reklamu, kterou teď udělali České republice. To, že ukázali, že Česká republika je hodnotově pevně zakotveným demokratickým státem. To, že byl obnoven ten trochu ztracený étos Václava Havla v naší zahraniční politice. Na to musí být mnoho českých občanů pyšných.“ Připomněl i veskrze pozitivní reakce ze „západního, civilizovaného světa“.