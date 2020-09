Hamáček nás pomlouvá, stěžuje si Okamura. Ze zprávy o extremismu přitom zmizela konkrétní jména

„Ministr vnitra Hamáček nechal napsat do zprávy ministerstva vnitra, že je prý SPD extremistickou stranou. Přitom, kdyby tomu tak skutečně bylo, tak by přece právě ministerstvo vnitra mělo zahájit řízení o zrušení SPD,“ komentoval na sociálních sítích Okamura zařazení hnutí, kterému šéfuje, do zprávy o extremismu.

Resort přitom SPD přímo mezi extremistické strany neřadí, hnutí ale podle resortu přebírá jejich rétoriku a aktivity. „Tradiční hráči (Dělnická strana sociální spravedlnosti a Národní demokracie) však byli na poli šíření nenávisti zcela zastíněni xenofobními uskupeními, která se začala profilovat v souvislosti s migrační krizí. Jednoznačněji dominovalo hnutí Svoboda a přímá demokracie,“ uvádí ministerstvo v dokumentu.

„Já si myslím, že to je významně politicky ovlivněná zpráva,“ kritizuje poslanec Jaroslav Foldyna, který byl do letošního roku v ČSSD, ale nyní je za SPD. „Ti, co si ji zadali, ať si zpytují své svědomí,“ dodává.

„Pokud je šíření nenávisti mezi lidmi vnímáno jako bezpečnostní hrozba, tak vnitro má možnost to sledovat. Pokud tomu nějaký subjekt přispívá, tak ho tam může odůvodněně uvést,“ vysvětluje politolog a odborník na extremismus z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity Miroslav Mareš.

Analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca na příkladu ze sociálních sítí popisuje, jak podněcování nenávisti popisované vnitrem vypadá. „Desátého srpna se na Facebooku Tomia Okamury objevilo video zachycující černocha, který přeskakuje pult v restauraci. To video bylo otitulkováno multikulturní nakupování, ale jednalo se o předem připravenou scénku amerického youtubera,“ uvádí. Video je ale výrazně zkrácené, v celku ho ve své show uvedl další youtuber, který nepovedený vtip kritizoval.

Spojenec v kritice

Zprávou o extremismu se nyní budou zabývat poslanci. SPD není sama, kdo ji kritizuje, už dříve se ukázalo, že má na své straně spojence v podobě Pražského hradu. Ten se poprvé hnutí zastal před dvěma lety.

„Hrad a Tomio Okamura jsou spojenci. Je to patrné z osobních setkání a třeba výroků prezidenta Zemana na podporu SPD a naopak,“ komentuje politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.

I letos měla prezidentská kancelář výhrady k dokumentu. Jaké konkrétně, ale odmítá uvést. „Stejně jako v uplynulých letech vznesla Kancelář prezidenta republiky k návrhu zprávy několik věcných připomínek. Tyto věcné připomínky byly kladně vypořádány. Více k tématu sdělovat nebudeme,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Ze zprávy zmizela konkrétní jména

Jak zjistili Reportéři ČT, do oficiální verze se každopádně dostala ve zkrácené podobě pasáž o hnutí SPD. Konkrétně ze zprávy vypadl jeden odstavec. Jde o jediné místo části SPD, kde je jmenovitě zmíněn předseda Tomio Okamura a jeho dva europoslanci.

„Těmi se stali Hynek Blaško a Ivan David. Součástí předvolební kampaně SPD se stalo i dubnové shromáždění na Václavském náměstí, kterého se zúčastnili Geert Wilders z nizozemské Strany pro svobodu a Marine Le Penová z francouzského Národního sdružení. Předseda SPD Tomio Okamura se opakovaně sešel i s Matteem Salvinim z italské Ligy severu,“ stálo v pasáži části zprávy o extremismu.

Na otázku, proč z dokumentu tato část vypadla, reagoval náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. „Ten proces je dlouhý, a kde konkrétně, jestli něco vypadlo, to nevím,“ uvedl jen s odkazem na to, že má dovolenou. Podle něj ale vyškrtnutí pasáže po resortu nikdo nechtěl.

„Mohou tam být určitě nějaké snahy nekomplikovat situaci s parlamentním subjektem,“ vysvětluje ale možnou motivaci politolog Mareš.